Solinger bei Unfall verletzt : Motorradfahrer überschlägt sich

Am Sonntagnachmittag ist ein 58-jähriger Solinger in Rösrath bei einem Unfall mit seinem Motorrad verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben war der Mann auf seiner Kawasaki mit mehreren Bekannten in einer Gruppe unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr er ohne ersichtlichen Grund ungebremst geradeaus und geriet dadurch in eine Böschung. Er überschlug sich mit seinem Motorrad und rutschte auf die Fahrbahn. Nach kurzer Behandlung vor Ort durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Das Motorrad wurde leicht beschädigt.