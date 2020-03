Fahndungserfolg in Solingen : Drogenabhängiger sitzt nach Mord in Schnittert in Haft

Drogenabhängiger sitzt nach Mord in Schnittert in Haft

In diesem Haus in Solingen war die 76-Jährige Anfang Februar tot aufgefunden worden. Foto: Peter Meuter (pm)

Solingen Der Mann steht im Verdacht, im Februar eine 76-jährige Frau in ihrem Haus in Solingen umgebracht zu haben. Die Polizei konnte den Drogenabhängigen festnehmen.

Rund sechs Wochen nach der Tat scheint der Mord an einer 76 Jahre alten Rentnerin aus Schnittert geklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gegeben haben, besteht dringender Tatverdacht gegen einen 46-Jährigen aus Solingen. Der Mann soll die Frau am 7. Februar in ihrem Haus in der Hofschaft Schnittert in Ohligs umgebracht haben und ist bereits wegen anderer Delikte im Gefängnis inhaftiert.