Monica Byrne lebte in Solingen : Mord an Engländerin bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Rudi Cerne moderiert die Sendung. Foto: ZDF

Solingen Die Polizei will den seit neun Jahren ungeklärten Mord an einer 63-jährigen Engländerin in Solingen doch noch aufklären. Der Fall wird am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ vorgestellt.

Monica Byrne war zwischen dem 28. und 30. März 2010 in ihrer Wohnung an der Neumarktstraße umgebracht worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise der Zuschauer. Die 63-jährige Frau aus England, die in Solingen lebte, wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden.

Nun wird der Fall neu aufgerollt und am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" gezeigt. Der Sachverhalt und die bekannten Hintergründe werden von einem Kriminalisten aus Wuppertal erläutert. Die Polizei verspricht sich von der Ausstrahlung neue Hinweise.

(dpa/irz)