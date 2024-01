Bürger können Hinweise geben und Fragen stellen Nach Silvesterkrawallen – Polizei in Hasseldelle mit mobiler Wache

In der Silvesternacht war es zu Krawallen gekommen, in deren Verlauf Brände entfacht und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. Zudem errichteten Unbekannte eine Straßenbarrikade und zündeten sie an. Mülleimer und -container brannten. Tragisch für ein Viertel, das unter anderem wegen des Mordes einer Mutter an ihren Kindern und ähnlicher Geschehnisse – auch zuvor waren dort Einsatzkräfte schon mit Böllern beworfen worden – in negative Schlagzeilen geraten ist.