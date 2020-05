Mittelstand : Creditreform: Corona-Krise trifft Mittelstand massiv

Solingen An der Frühjahrsumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zur Lage im Mittelstand Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung haben sich diesmal lediglich 168 Unternehmen beteiligt.

Die Corona-Pandemie hat die mittelständische Wirtschaft massiv ausgebremst. Das geht aus der Frühjahrsumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Solingen hervor. An der haben sich – anders als sonst – nicht 280 bis 340 Unternehmen aus der Region Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung beteiligt, sondern lediglich 168 Firmen. „Angesichts der gegenwärtigen Krise, die man in dieser Tragweite noch nicht erlebt hat, haben viele Unternehmen verständlicher Weise einfach andere Sorgen“, sagt Creditreform-Geschäftsführer Ole Kirschner.

Die Stimmung unter den mittelständischen Unternehmen der Region ist nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei fast so schlecht wie auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Krise im Jahr 2002. In Schulnoten ausgedrückt kommt die Umfrage aber noch auf eine Note von 2,9 – nach einer glatten zwei im Vorjahr. Bisher am wenigsten von der Krise betroffen ist die Bauwirtschaft. mehr als ein Drittel der befragten Mittelständler bezeichnet die gegenwärtige Situation als „sehr gut“. Mit blick auf die Geschäftslage vergibt die Bauwirtschaft eine Durchschnittsnote von 1,9.