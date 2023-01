Stadtentwicklung in Solingen Quabeck-Neubau kann positive Impulse setzen

Die Diagnose ist seit langem gestellt und klar. Die Solinger Innenstadt muss sich in den kommenden Jahren neu erfinden, wenn sie eine Zukunft haben will. Aber das sagt sich so leicht. Denn in der City türmt sich ein Berg von Problemen auf, der abgetragen werden muss. Und als wären die Sorgen des Einzelhandels sowie eine in Teilen eher abschreckende Atmosphäre nicht genug, kommt in Solingen auch noch der typisch bergische Hang zum Nörgeln dazu.