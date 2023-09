Immobilienmarkt in Solingen Mit diesem Netto-Einkommen können Sie sich noch ein Reihenhaus leisten

Das Angebot an bebaubaren Grundstücken für den privaten Häuslebauer ist in Solingen derzeit überschaubar. So ist auf einer der bekanntesten Immobilien-Plattformen im Internet noch ein Eckgrundstück an der Schweizer Straße für einen Kaufpreis von rund 404 Euro pro Quadratmeter und an der Eckstraße zum Preis von 475 Euro pro Quadratmetern zu haben.