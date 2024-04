Fachmesse in Düsseldorf beginnt Mit dem Rasspe-Gelände auf der „polis Convention“

Das Rasspe-Gelände in der Kohlfurth mit den nächsten Entwicklungen will Solingen in Düsseldorf präsentieren. „Ebenso den Perspektivstandort Prinzenstraße und das Umfeld des Hauptbahnhofes in Ohligs“, sagt Frank Balkenhol. Aber auch das Borbet-Gelände wäre in Zukunft eine Fläche mit Entwicklungspotenzial. „Auf der polis Convention stellen wir diese Gebiete beziehungsweise Projekte vor und haben dazu Gespräche vereinbart. Im Sommer laden wir Interessierte auf Wunsch nach Solingen ein, damit sie die Flächen selbst in Augenschein nehmen können“, erklärt Wirtschaftsförderer Balkenhol. Gegebenenfalls sieht man sich dann im Herbst auf der Gewerbe-Immobilienmesse Expo Real in München wieder, um Projekte konkret weiter zu besprechen.