Straftaten in Solingen und Wermelskirchen Missbrauchsfälle – „je mehr man sucht, desto mehr findet man“

Vor vier Wochen saß Iris S. aus Solingen wegen des Besitzes von Kinderpornografie am Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank. Die Mutter zweier Kinder hatte Aufnahmen ihrer eigenen Tochter an einen Pädophilen verkauft. Der Richter schickte die 39-Jährige für vier Jahre in Haft. Tatvorwürfe wie diese erinnern an den Prozess wegen Kindesmissbrauchs, in dem vor zwei Jahren Marcus R. zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde.