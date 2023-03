Rolle als Mönch in Kurzfilm Solinger Schauspieler Michael Lesch wieder vor der Kamera

Im düsteren Ambiente eines eleganten Lofts lässt eine Dame vorgerückten Alters anhand einiger Bilder, die sie von der Wand zur Hand nimmt, besondere Ereignisse ihres zurückliegenden Lebens Revue passieren. Zwischen ihren Fingern verglimmen vergessen Zigaretten. „Sekunden in der Ewigkeit“ wird ein Episodenfilm in leichter Anlehnung am Film noir, bewusst autobiografisch inspiriert und mit der überraschenden Wendung zu einer „Ode an das Leben“.