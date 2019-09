Ausstellung in Solingen : Von der Venus zum Pin-up der Fünfziger

Michael Klette stellt in der Galerie SK neue Acrylbilder zum Bild der Frau zur Diskussion. Hier steht er vor einem leicht ­bekleideten Pin Up, das unbeschwert auf einem Fahrrad sitzt. Foto: Güdny Schneider-Mombaur

Dauer Die Ausstellung „Seelen “ von Michael Klette in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Str.44, endet am 22.09.2019.

In der Weiter­entwicklung dieser Idee ver­ändert der Künstler zunehmend die Bildhinter­gründe und Malweise traditionell bekannter Motive. Die schaumgeborene Venus von Botticelli oder vielleicht eher ihre 1879 geschaffene Nachschöpfung durch den Fin de siècle – Maler William Bouguereau findet sich im Ober­geschoss der Galerie als winziges Kleinformat. Bei Michael Klette ist die Liebesgöttin gefangen in einem Birkenwald. „Es sind die rätselhaften, die nicht ein­deutigen Bildwelten, die mich in­teressieren“, kommentiert Klette.

Zweideutige und auch mehrdeutige Aussagen hat Klette im Fundus der Fotografen Paul Outerbridge und Gil Elvgren gefunden. Bei Outerbridge (1896-1958), einem Freund von Man Ray und Vertreter der Neuen Sachlichkeit, agieren die im Bild dargestellten Personen in zum Teil inszenierten Bildwelten. Dies inspi­rier­te Klette, die fotografisch Porträ­tierten, oft Schauspieler oder der neue emanzipierte Frauentyp der Goldenen Zwanziger Jahre, in seinen Bildern in einen anderen Kontext zu setzen.

Für den aufmerksamen Betrachter ergeben sich besonders bei den Bildern, die nach den Illustrationen von Gil Elvgren (1914-1980) entstanden sind, kontextuelle Mehrdeutigkeiten. Klette setzt etwa eine leicht beklei­dete Frau, die in den Fünfzigern als Pin-up herhalten musste (das heißt: deren Bild an die Wand gepinnt wurde, um durch aufreizende sinnlich erotische Hal­tung Männer­phantasien anzure­gen) auf ein modernes Fahrrad. Unbe­schwert und harmlos radelt sie nun vor grafisch abstrakt dargestellter Waldkulisse, als wäre sie gerade von einem aktuellen Mode­fotografen abgelichtet worden.

Warum aber hat der Künstler seine Ausstellung „Seelen“ genannt ? „Alle hier gezeigten Personen leben nicht mehr“, erklärt Klette. „Sie alle aber haben Spuren hinterlassen, in Filmen, in Werbeanzeigen oder als Pin-ups.“ Folgt man Michael Klette, so schweben ihre Seelen in unserem Bildgedächtnis und beeinflussen Kunst und KünstlerInnen bis heute, wie man an der aktuellen Präsentation unzweideutig ablesen kann.