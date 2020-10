Technisches Berufskolleg Solingen : Metallografen-Ausbildung aufgewertet

Solingen Das Technische Berufskolleg an der Blumenstraße freut sich über sanierte Kellerräume im 111 alten Fachschulgebäude und ein Rasterelektronenmikroskop, mit die dreijährige Ausbildung der Metallografen erheblich verbessert wird.

Die dreijährige schulische Berufsausbildung zum Physikalisch-Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffkunde am Technischen Berufskolleg (TBK) erlebt durch eine Spende der Firma Open Grid Europa GmbH einen großen Fortschritt: Für Ausbildungszwecke kann das TBK nun ein hochwertiges, elektronisches Rasterelektronenmikroskop der Firma Zeiss einsetzen. Das gebrauchte Gerät hat die Open Grid Europa GmbH mit Sitz in Essen der Solinger Fachschule gestiftet und hat aktuell noch einen Wert von rund 30.000 Euro.

Aber auch die Stadt Solingen hat einen Beitrag geleistet, indem sie die feuchten Kellerräume der Fachschule an der Blumenstraße 93 saniert hat. Dadurch konnten die Räume erweitert und modernisiert werden. Entstanden ist beispielsweise ein neuer Arbeitsplatzbereich für die Trennschleifmaschinen. Die Lernatmosphäre im Werkstoffprüflabor hat sich verbessert, und es wurde Platz geschaffen für das Rasterelektronenmikroskop.

Spende Um das Rasterelektronenmikroskop in den sanierten Räumen aufzustellen, war zuvor ein Raumgutachten (Bodenbelastungen und -schwingungen) erforderlich.

„Check In Berufswelt“ im Rhein-Kreis Neuss

„Check In Berufswelt“ im Rhein-Kreis Neuss : Infos über Ausbildung und Studium

Schulen in Hückeswagen

Schulen in Hückeswagen : Das Berufskolleg „kann auch Krise“

„Es ist zwar ein gebrauchtes Gerät, aber in den nächsten zehn bis 15 Jahren noch gut für die Ausbildung zu nutzen“, sagt Joachim Laimmer. Er ist Teamleiter Werkstoffkunde von Open Grid Europe und hat die Spende insbesondere mit auf dem Weg gebracht. Laimmer ist dem Technischen Berufskolleg seit 2007 eng verbunden. Als Vorsitzender der Gesellschaft für Metallografie Rhein Ruhr (gmr 2 ) entstand gemeinsam mit dem Vorstand von gmr 2 die Idee, die Fachtagung „mikpräp“ ins Leben zu rufen. Die fand erstmals 2014 im TBK statt.

Der Leiter des Technischen Berufskollegs, Michael Becker, lobte das Engagement von Joachim Laimmer, denn durch die Spende kann die Ausbildung zum Physikalisch-Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffkunde nun nach dem neuesten Stand der Technik erfolgen: „Dafür war ein langer Atmen erforderlich, um diesen Plan in die Tat umzusetzen.“

Immerhin ist Solingen neben Berlin der einzige Standort für die Metallografenausbildung – und am TBK eng verknüpft mit der Schneidwarenindustrie. Metallografen untersuchen die Struktur von Werkstoffen unter dem Mikroskop, um daraus Schlussfolgerungen über die Eigenschaften ableiten zu können. Ebenso lassen sich Fehler erkennen, die im Fertigungsprozess entstanden sind, oder Ursache für einen Schadensfall sein können.

Das denkmalgeschützte und 111 Jahre alte Fachschulgebäude an der Blumenstraße 93 wird in den nächsten Monaten weiter saniert. Der zweite Bauabschnitt steht an, man arbeitet sich von den unteren Kellerräumen hoch bis unter das Dach, erklärt Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Im TBK sieht der Solinger Verwaltungschef ein Berufskolleg mit den vielfältigsten Ausbildungsmöglichkeiten. „Mit einem TBK-Abschluss“, findet Tim Kurzbach, „steht einem die Welt offen“.