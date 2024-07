Solinger Messerstecherei vor Gericht Das Opfer spürt noch heute die Folgen

Der 33-Jährige war eher zufällig in die aufgeheizte Stimmung am Graf-Wilhelm-Platz hineingeraten. Eigentlich, so sagte er es nun bei Gericht, habe er den Jahreswechsel gar nicht groß feiern wollen, weil seine Frau den Silvestertrubel nicht mögen würde. Noch vor Mitternacht sei er von einem Freund angerufen worden, der auf der Autobahn „gestrandet“ sei. Er habe ihn und dessen Frau abgeholt und dann sei man doch in die Stadt gegangen.