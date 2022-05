Ermittlungen in Solingen: Zwei Männer stellen sich : Messer-Opfer außer Lebensgefahr

Das Opfer einer Messerstecherei schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Solingen In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein Mann in einem Bistro in Ohligs bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen befindet sich das Opfer nicht mehr in einem kritischen Zustand.