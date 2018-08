Solingen: Messer-Kunstwerk bei Marmor Pauly

Solingen Marmor Pauly hatte die Idee – Steinbildhauermeister Hartmut Hegener fertigte das Messer. Vorlage ist ein Mertens-Besteck.

Gut in der Hand liegt es nicht. Dafür ist es viel zu groß. Gut 2,30 Meter misst es in der Höhe, und aus Stahl gefertigt ist das Messer auch nicht. Vielmehr aus Naturstein. Genauer gesagt ist der Griff aus geschliffenem Anröchter Grünstein, einem Kalksandstein aus der Gegend um Soest. „Die fein geschliffene Klinge ist aus Belgisch-Granit“, sagt Armin Pauly.

Der 74-jährige Architekt und Bau-Ingenieur hatte die Idee zu dem überdimensionalen Messer, das jetzt auf dem Firmengelände von Marmor Pauly an der Brühler Straße einen vorübergehenden Standort hat. Dort hat auch der selbstständige Steinbildhauermeister Hartmut Hegener sein Atelier und seine Werkstatt. Anlässlich der zehnten Auflage der Solingen-Messe fertigte er das insgesamt gut 300 Kilogramm schwere Messer an.

Doch vor dem Haupteingang der Eissporthalle – direkt gegenüber dem Firmengelände von Marmor Pauly an der Brühler Straße – fiel das steinerne Kunstwerk nicht sonderlich auf, weil viele Messegäste den Eingang auf der gegenüberliegenden Seite der Eissporthalle nutzten. Die Fachzeitschrift Stein fand indes Gefallen an der Arbeit und zeichnete die „steinerne Ansichtskarte aus Solingen“ zur Skulptur des Monats aus. „Hübsch unhandlich“ heißt es in der Beschreibung des Fachmagazins. Und Ideengeber Armin Pauly weiß: „Ein Messer muss nicht immer aus Stahl sein.“