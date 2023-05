„Knife“ 2023 in Solingen „Für mich ist es die beste Messe“

Albion-Geschäftsführer Michael D. Sigman machte am Samstag Käufer Sven Munk glücklich. „Albion stellt großartige Stücke her, die sehr nah am Original liegen“, lobte der Hesse das amerikanische Unternehmen, das sich auf Reproduktionen spezialisiert hat. Munk, der sich in der Freien Ritterschaft Friedberg engagiert, fuhr mit einem Einhandschwert nach Hause und war in Gedanken schon beim nächsten Erwerb. „Wir fertigen Schwerter nach Vorbildern aus dem 1. bis 16. Jahrhundert“, erläuterte Sigman. Eine der Nachbildungen wird im Klingenmuseum neben dem Original ausgestellt.