Feuerwehreinsatz in Solingen : Menschen nach Brand in Wohnung gerettet

Zwei Menschen konnte die Feuerwehr vor dem Feuer retten. Foto: Gianni Gattus

Solingen Bei einem Feuer in einem Haus an der Straße Wilhelmshöhe nahe der Innenstadt hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag mehrere Bewohner befreien müssen.

Der Alarm ging gegen 16 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Brandort eintrafen, schlugen schon Flammen aus einem Fenster. Zudem zeigte sich, dass noch Menschen im Haus waren. Diese wurden gerettet. Einige Personen erlitten Rauchvergiftungen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

(or)