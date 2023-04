Selbstversorger-Projekt in Solingen Aufschwung für Gräfrather Mietgärten

Der Ausblick über die Wiesen und Felder hinüber nach Cronenberg bringt Sigrun Becker-Bossert ins Schwärmen: „Das ist wirklich ein ganz wunderbares Plätzchen – und vor allem morgens ist die Stimmung immer so schön“, sagt sie, als sie an einem sonnigen Vomittag mit stahlblauem Himmel, aber kaltem Wind an ihrem ­Mietgarten auf dem Bauernhof von Peter Bachhausen angekommen ist.