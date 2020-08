Solinger Innenstadt : „Meilenstein der Stadtentwicklung“

Die Politik nimmt die Kondor-Wessels-Pläne positiv auf und freut sich, dass VHS und Musikschule auf dem Gelände bleiben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Parteien begrüßen den Verkauf des Evertz-Geländes an Kondor Wessels. Am Birkenweiher soll ein ein urbanes Quartier mit einer guten Mischung von Wohnen, Gewerbe mit Gastronomie, Dienstleistungen und einer Kita entstehen.

Als „Meilenstein für die Stadtentwicklung“ bezeichnet die Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Iris Preuß-Buchholz, den abgeschlossenen Verkauf des Evertz-Geländes am Birkenweiher an den Projektentwickler Kondor-Wessels. „Vom neuen attraktiven Stadtquartier direkt am Südpark wird nicht nur die Innenstadt profitieren, sondern ganz Solingen“ erklärt Preuß-Buchholz und ergänzt: „Wir sehen den mit unserer Stadt gut vertrauten Investor als Garanten dafür, dass unsere Vorstellungen von einem vielseitigen neuen Stadtquartier in hohem Maß erfüllt werden.“

Kondor Wessels baut aktuell in Ohligs nahe des dortigen Marktplatzes 308 neue Wohneinheiten und will im Stadtteil Wald auf dem Gelände der Firma Breuer & Schmitz im Bereich Locher Straße, Rembrandtstraße und Wiedenkamper Straße ebenfalls 175 Wohnungen bauen, sobald die Voraussetzungen dort gegeben sind.

Mit Blick auf das Großprojekt in der City sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende: „Die Solinger Innenstadt ist auf einem guten Weg. Das Konzept City 2030 überzeugt gleich mehrere Investoren – und das wirkt auf alle motivierend.“ Begrüßt wird auch, dass auf dem Gelände nahe des Südparks ebenfalls Raum für günstige Mietwohnungen sowie eine Kindertagesstätte ist. Und, dass Musikschule und Volkshochschule am Standort bleiben können.

Die Grünen unterstützen das Bauvorhaben ebenfalls. „Wir setzen auf ein ausgewogenes Konzept in Zusammenarbeit mit den Investoren, damit wir das Omega-Quartier zum Gewinn für Solingen und alle Beteiligten entwickeln können“, sagt Dietmar Gaida, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat. Von daher müsse es klare Vorgaben seitens der Stadt für die Investoren geben. Wohnbebauung, so Dietmar Gaida, dürfe die Nutzung von Gewerbe an dieser Stelle nicht übermäßig zurückdrängen.

Wie berichtet, soll auf dem früheren Kieserling-Gelände und der angrenzenden Omega-Fläche, die der Wirtschaftsförderung Solingen gehört, ein urbanes Quartier mit einer guten Mischung von Wohnen (auch gefördertem Wohnen), Gewerbe mit Gastronomie, Dienstleistungen und einer Kindertagesstätte entstehen.

Das findet auch die Bürgergemeinschaft für Solingen (BfS) gut. „Endlich tut sich auch an dieser Brachstelle im direkten Umfeld der Solinger City etwas. Auch das Filetgrundstück kommt endlich an den Mann“, sagt BfS-Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeister-Kandidat Jan Michael Lange.