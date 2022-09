Polizeieinsatz in Solingen : Mehrere Verletzte nach Schlägereien

Polizeieinsatz in Solingen

Solingen Am Montag wurde die Polizei gegen 21.55 Uhr zum Mühlenplatz gerufen. Zwei Gruppen lieferten sich dort eine Schlägerei, bei der es auch verbal lautstark zwischen den zehn bis zwölf Personen gewesen sein soll.

Bei den beiden Gruppen handelt es sich um zwei Familien, berichtet ein Pressesprecher der Polizei auf Anfrage. Es gab keine Schwerverletzten. Am gleichen Abend wurde die Polizei gegen 21.40 Uhr auch zur Löhdorfer Straße/Aufderhöher Straße gerufen. Dort gab es eine weitere Schlägerei, bei der drei Personen eine weitere verprügelt haben sollen. Dabei wurde dem Geschädigten laut der Polizei gegen den Kopf getreten, er trug zudem eine Schürfwunde an der linken Hüfte davon. Er wurde von der Polizei zu seinen Eltern gebracht. In beiden Fällen wurde Strafanzeige erstattet.