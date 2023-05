Bilanz für 2022 in Solingen Wieder mehr Einsätze für die Feuerwehr

Von einem positiven Trend berichtet die Solinger Feuerwehr in Sachen Personalentwicklung: So seien derzeit nur noch sehr wenige Stellen im Einsatzdienst unbesetzt, erklärt Wagner: „Wir nähern uns immer mehr der Sollstärke.“ Insgesamt 705 Personen – und damit rund 50 mehr als im Vorjahr – waren am Stichtag 31. Dezember 2022 in der Klingenstadt bei der Feuerwehr aktiv, darunter 239 Berufsfeuerwehrleute, 32 Kräfte bei der Betriebsfeuerwehr, 112 Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr, 17 Jungen und Mädchen bei der Kinderfeuerwehr sowie 14 Kräfte im Musik- und Versorgungszug.