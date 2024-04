Städtisches Klinikum Solingen Mediziner klärt über Schaufensterkrankheit auf

Solingen · Dr. Ulrich Jaschke, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie am Städtischen Klinikum Solingen, klärt in einem Vortrag über die Ursachen, Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten der so genannten Schaufensterkrankheit auf. Auch Fragen können gestellt werden.

15.04.2024 , 15:51 Uhr

Ab einem Alter über 70 Jahre ist bis zu einem Fünftel von 100 Personen von der Erkrankung betroffen. Foto: dpa-tmn/Malte Christians

Viele Menschen kennen das: Nach einigen Schritten müssen sie anhalten, weil ihre Beine beginnen, weh zu tun. Auf offener Straße werden diese Pausen dann genutzt, sich ausgiebig die Schaufenster anzuschauen. Daher hat das Leiden dieser Menschen auch die Bezeichnung „Schaufensterkrankheit“. Mediziner nennen sie hingegen „Periphere Arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Dabei sind die Blutgefäße der Beine verengt. In seltenen Fällen sind auch die Arme betroffen. Die Blutgefäße, also die Arterien, versorgen den Körper mit Blut, welches den lebenswichtigen Sauerstoff transportiert. Sind die Bein-Arterien verengt, erhalten die Beine nicht mehr genügend Sauerstoff. Es kommt zu Beschwerden. Die Verengungen entstehen, weil sich Fett und Kalk ablagern. In der Fachsprache heißt dies Arteriosklerose, umgangssprachlich Arterien- oder Gefäßverkalkung. Die PAVK ist eine fortschreitende Erkrankung. Sie ist nicht heilbar, aber aufzuhalten. Die PAVK macht sich meist erst im höheren Lebensalter bemerkbar. Ab einem Alter über 70 Jahre ist bis zu einem Fünftel von 100 Personen von der Erkrankung betroffen. Oft sind zusätzlich auch Gefäße an anderen Organen wie Herz oder Gehirn betroffen. Koronare Herzkrankheit (KHK), Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenerkrankungen können die Folge sein. Dr. Ulrich Jaschke, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie am Städtischen Klinikum Solingen, klärt in einem Vortrag über die Ursachen, Diagnostik- und Behandlungs-möglichkeiten von PAVK auf. Im Anschluss geht der Mediziner auf individuelle Fragen von Betroffenen und Angehörigen ein. Termin Donnerstag, 18.4., 17 bis 18 Uhr, Besprechungsraum 3 im Städtischen Klinikum Solingen. Anmeldung nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

(arue)