Premiere in der Klingenhalle Inklusiv-Cup ein voller Erfolg

Beim „Max Camp“ kümmert sich Markus Sonnenberg als Inklusionsbeauftragter hauptsächlich um das Handball-Inklusivangebot, welches einmal wöchentlich am Samstagmorgen in der Sporthalle Neuenhofer Straße stattfindet. Das zweistündige Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab acht Jahren mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung – aber auch ohne Beeinträchtigung, was den inklusiven Charakter stärkt. Bisher nehmen etwa 20 Personen wöchentlich teil.