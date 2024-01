Heilpraktiker aus Solingen vor Gericht Massage oder sexuelle Belästigung?

Angezeigt hatte ihn im März 2022 eine Patientin, die sich zuvor wegen Schwindelgefühlen und Nackenverspannungen an den 55-Jährigen gewandt hatte. Empfohlen worden sei er ihr von einer Arbeitskollegin, die erste Behandlung habe ihr auch gutgetan. Dass der Heilpraktiker Hausbesuche mache, habe ihr gefallen. Der sei dann Anfang Januar 2022 erstmals zu ihr nach Hause gekommen. In ihrem Wohnzimmer habe er die Massage-Liege aufgebaut und „die Faszien ausgestrichen“. Er habe auch einen „Vibromat“ dabeigehabt und sie damit behandelt. Sie kenne das Massagegerät aus ihrem Job als Heilerziehungspflegerin, das sei alles gut gelaufen an diesem ersten Termin, so die Zeugin.