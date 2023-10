Dreharbeiten in Solingen „Sekunden in der Ewigkeit“ mit überraschenden Gastauftritten

Am Filmset waren Kameraschienen für eine sanfte Aufnahmefahrt ausgelegt. Der Tonassistent der hiesigen „Hexagon Studios“ führte im Hintergrund mit kräftigem Arm geduldig die Tonangel. Am schwarzen Flügel saß Marlon-Lee, der den Titelsong „No need to dance on my grave“ seiner Mutter zum Film vertonte. Und Marina Welsch und die albanische Opernsängerin Migena Gjata probten den Eingangssatz „Musik ist wie das Leben, ohne Gefühl ist alles nichts“ zur Schlussszene des Films. Das Finale selbst in einem kleinen Theater in Gernsheim moderiert Alexander Kerbst, bekannt unter anderem als Hauptdarsteller des Musicals „Falco“. Gedreht wird hier am 17. Oktober.