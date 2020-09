Berufungsverhandlung gegen Mann aus Solingen : „Weiße Weste“ bekommt Flecken

SOLINGEN/WUPPERTAL Berufungsverhandlung gegen einen 33-jährigen Solinger wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung vor dem Wuppertaler Landgericht.

Von Sabine Maguire

Das Amtsgericht hatte eine Bewährungsstrafe gegen ihn verhängt. Dagegen war der Angeklagte in Berufung gegangen um nun beim Landgericht Wuppertal zu hören, dass es wohl nichts werden würde mit der erhofften Umwandlung in eine Geldstrafe. Was für den Solinger schwerer wog: Vom Richter musste er erfahren, dass ihm das ohnehin nicht helfen würde. Auch die Geldstrafe würde so hoch ausfallen, dass sie im Führungszeugnis eingetragen werden müsste. Und dort hätte der Angeklagte gerne eine „weiße Weste“ gehabt. Er hatte sich beim Rettungsdienst der Feuerwehr und beim Roten Kreuz beworben – und dort läuft nichts mit einem Eintrag ins Strafregister.

Vom Berufungsrichter war zu hören, dass der 33-jährige Mann sich in zwei Fällen wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung beim Amtsgericht zu verantworten hatte. Dazu soll er noch zweimal bankrott gegangen sein. Die Taten sollen sich zwischen Februar 2016 und September 2017 zugetragen haben – in dieser Zeit soll der Solinger eine Cocktail-Bar in einem Wuppertaler Szene-Viertel betrieben haben. Dazu soll er eine GmbH und eine weitere Verwaltungsgesellschaft gegründet haben. Bei letzterer soll seine Mutter die Geschäftsführung übernommen haben.

Bereits 2015 soll der Angeklagte umfangreiche Umbauarbeiten in der Diskothek vorgenommen haben. Die Geschäfte sollen allerdings von Beginn an defizitär gelaufen sein und Handwerker sollen auf ihren Rechnungen sitzen geblieben sein. Die Handwerker sollen Druck auf den Inhaber ausgeübt haben, um an ihr Geld zu kommen. Der wiederum soll es versäumt haben, die Einnahmen auf dem Firmenkonto einzuzahlen. Auch Sozialversicherungsbeiträge soll er nicht gezahlt haben.