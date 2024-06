Großeinsatz in der Nordstadt Mann stirbt bei Brandanschlag auf Wettbüro in Solingen

Ein Unterfangen, das am Ende gelang – wobei sich die Verletzungen, die der Mann durch das Feuer davontrug, anschließend als schwerst erwiesen. So trug der mutmaßliche Täter Verbrennungen am gesamten Körper davon und wurde – nach einer medizinischen Erstversorgung noch an Ort und Stelle – später mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen, wo er am Dienstagabend verstarb.