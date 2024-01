Polizeieinsatz in Solingen Mann gibt in Wohnung Schüsse aus Luftpistole ab – SEK rückt an

Auf den Verursacher des Großeinsatzes dürfte nun allerdings jede Menge Ärger warten. So gab der Mann später anscheinend an, tatsächlich mit einer Luftpistole in seinen eigenen vier Wänden geschossen zu haben. Um nichts zu beschädigen, habe er indes lediglich auf Pappe geschossen, habe der Mann zur Begründung gesagt, schilderte einer der Zeugen. Die Wohnung des 55-Jährigen wurde anschließend trotzdem noch durch Polizeikräfte durchsucht. Die Beamten wollten so nämlich sicherstellen, dass der Tatverdächtige auf keinen Fall eine scharfe Schusswaffe versteckt hielt. Zu den näheren Umständen des Vorfalls wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Verlauf des Dienstages mit einer gemeinsamen Erklärung informieren.