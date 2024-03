Schreck in Solingen Mann flüchtet nach Auffahrunfall mit fremdem Auto und zwei Kindern

Nach einem Auffahrunfall mit vier Autos in Solingen ist der mutmaßliche Unfallverursacher mit einem fremden Fahrzeug, in dem noch zwei Kinder saßen, geflohen. Der 29-Jährige konnte nach kurzer Fahndung am Mittwochabend vor einem Einkaufszentrum in der Stadt gefasst werden - zusammen mit den Kindern, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese seien unversehrt.