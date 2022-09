Auseinandersetzung in Solingen : Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Solingen Wie Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, erlitt am Freitag ein Mann in Ohligs durch Stiche eine schwere Verletzung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Männer im Alter von 61 und 27 Jahren gerieten demnach in eine Auseinandersetzung im Hausflur eines Wohnhauses an der Hamburger Straße in Ohligs. Dabei stach der 27-Jährige – mutmaßlich mit einem Messer–- auf den 61-Jährigen ein. Der Mann erlitt dadurch eine lebensbedrohliche Verletzung, die intensivmedizinisch versorgt werden musste.

Der Tatverdächtige konnte von der Polizei noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden. Der unter einer psychischen Erkrankung leidende 27-Jährige wurde in einer Spezialklinik untergebracht.

(ots/red)