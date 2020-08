Großeinsatz der Polizei : Mann aus Solingen bedroht Frau und verschanzt sich in Wohnung

Solingen Eine 50-jährige Frau hatte am frühen Donnerstagmorgen die Leitstelle alarmiert. Zunächst bestand der Verdacht, es könnten Waffen im Spiel sein. Am Ende stellte sich der mutmaßliche Täter freiwillig.

Der telefonische Hilferuf einer 50-jährigen Frau hat am frühen Donnerstagmorgen im Solinger Stadtteil Widdert zu einem Großeinsatz der Polizei geführt – wobei sich die zwischenzeitliche Bedrohungslage am Ende auflöste, nachdem der mutmaßliche Täter aufgegeben hatte.

Wie die Polizei später berichtete, war der erste Alarm gegen kurz nach sieben Uhr in der Leitstelle eingegangen. Die 50-Jährige hatte angerufen und den Beamten geschildert, sie werde von einem 45-jährigen Bekannten in einer Wohnung an der Börsenstraße bedroht. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann im Besitz von Waffen befand, rückte die Polizei zunächst mit einer großen Zahl an Einsatzkräften nach Widdert aus.