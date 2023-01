Kinder-Betreuung in Solingen Mangel an Kita-Plätzen lässt Familien verzweifeln

Es war eine Nachricht, die für alle Beteiligten zum Problem werden könnte. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Plätze in Kindertagesstätten im neuen Kita-Jahr, das am 1. August beginnt, wieder nicht ausreichen werden. Etliche Familien in Solingen haben noch keine Idee, wie und wo sie ihre Kleinen ab dem Sommer betreuen lassen können. Und gerade in Familien, die darauf angewiesen sind, dass beide Elternteile arbeiten gehen, dürfte die Verzweiflung groß sein. Denn längst nicht jeder hat die Möglichkeit, bei der Kinderbetreuung auf in der Nähe lebende Großeltern zurückzugreifen.