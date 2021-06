Zeugen gesucht : Mädchen sexuell belästigt und geschlagen

Solingen Drei bislang unbekannte Täter haben am Morgen des 7. Juni eine 13-Jährige sexuell belästigt und ins Gesicht geschlagen. Um die Täter ermitteln zu können, sucht die Polizei nach Zeugen.

(gra) Eine 13-jährige Schülerin ist am Morgen des 7. Juni von drei Jugendlichen sexuell belästigt und ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich die drei 16- bis 17-Jährigen dem Mädchen in der Badstraße an der Bushaltestelle „Scheffelstraße“ genähert, ihr dann an das Gesäß und die Brüste gegriffen. In der Folge hielt einer der Täter die 13-Jährige fest, während sie von einem weiteren mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Ein bislang unbekannter Jugendlicher half dem Mädchen, sich aus der gewaltsamen Situation zu befreien und zu entfernen.