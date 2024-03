Aktion für den Klimaschutz Solingen macht mit bei der „Earth Hour“

Zum Mitmachen gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal die so genannte „Hour Bank" auf der Homepage des WWF. Sie zählt jede einzelne Stunde zusammen, die sich Menschen schon vor und während der Earth Hour aktiv für die gemeinsame Sache einsetzen – ob mit Teilnahme an Klima-Kursen der WWF Akademie oder beim nachhaltigen Kochen. Der WWF ruft in diesem Jahr zum 18. Mal zur Earth Hour auf. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten gefeiert. In den vergangenen Jahren haben sich tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland haben 2023 genau 579 Städte und Gemeinden teilgenommen.