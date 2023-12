Irrfahrt eines Lasters in Solingen So wurde der Lkw aus der Klemme gezogen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte sich ein Lkw in Solingen-Ohligs festgefahren. Der Sattelschlepper hatte während seiner Irrfahrt auf immer enger werdenden Straßen und Gassen zunächst ein Auto gestreift, sich aber nicht um den Schaden gekümmert und war weiter gefahren. Dann fuhr er über eine Brücke, die für eine solche Last nicht ausgelegt ist, beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Und zu guter Letzt fuhr er sich an einem Fachwerkhaus fest.