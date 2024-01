40-Tonner steckt zwischen Fachwerkhäusern in Solingen fest „Der Schaden ist höher als beim letzten Unfall“

Der ohrenbetäubende Krach dauerte nur ein paar Sekunden. Doch für die Bewohner der kleinen Hofschaft Keusenhof im Solinger Stadtteil Ohligs fühlten sich die Momente des Unfalls an wie eine Ewigkeit – und noch dazu wie ein Déjà-vu. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr ein Lkw in einer Engstelle der Straße Keusenhof gegen zwei Fachwerkgebäude gekracht und anschließend mitten in der Hofschaft liegen geblieben.