Kommunalwahl 2020 : Die Linke stellt Kandidaten auf

Erik Pieck (r., neben Alexandra Mehdi) tritt bei der Kommunalwahl in diesem Jahr als Spitzenkandidtat für die Linkspartei an. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Auf Platz eins der Kandidaten der Linken für die Kommunalwahl am 13. September steht Kreissprecher Erik Pieck, gefolgt von Kreissprecherin Joelle Möltgen. OB-Kandidat der Linken ist Adrian Scheffels.

Jetzt hat auch die Linkspartei ihre Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, absolviert und die Kandidaten für die Wahlen zum Stadtrat und die Bezirksvertretungen nominiert. Am vergangenen Samstag sind die Mitglieder im großen Konzertsaal im Theater und Konzerthaus zusammengekommen, um den Anforderungen an die coronabedingten Abstandsregeln gerecht zu werden.