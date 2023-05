Arbeiten in Solingen Licht-Hochmasten sind bald Geschichte

Insgesamt sieben weitere Hochmasten stehen derzeit noch auf Solinger Stadtgebiet. Was aus Ihnen wird, soll laut Stadt „im Einzelfall entschieden“ werden: „Bei den lichttechnischen Berechnungen werden verschiedenste Faktoren berücksichtigt“, erklärt eine Stadtsprecherin. Um Stromverbrauch und Kosten zu senken und darüber hinaus auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren, will die Stadt ihre Beleuchtung generell nach und nach auf LED-Leuchten umrüsten. In 25 Prozent des gesamten Stadtgebietes sei das bereits erledigt, berichtet die Stadtsprecherin. Hohe Lichtmasten kämen für die neue Technik eher weniger zum Einsatz. Bis ins Jahr 2024, so das Ziel, sollen zunächst einmal alle Hauptverkehrsstraßen in Solingen mit LED-Technik ausgestattet sein. Die Nebenstraßen sollen folgen. Zum Energiesparen kommen in Solingen verschiedene Systeme von Lampen zum Einsatz, die ihre Beleuchtung an Verkehr und Witterung automatisch anpassen.