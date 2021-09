Verleihung in Solingen : Tänzerin Lia Rodrigues erhält katholischen Kunst- und Kulturpreis

Georg Bätzing (l.), Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, zeichneten Lia Rodrigues aus. Foto: KNA/Julia Steinbrecht

Solingen Die Auszeichnung der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wurde erstmals in der Kategorie Tanz vergeben.

Die brasilianische Tänzerin Lia Rodrigues hat den mit 25.000 Euro dotierten Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken erhalten. Während der Preisverleihung in Solingen verwies die 65-Jährige auf politische Verwerfungen und die Corona-Krise in ihrer Heimat. „Die Pandemie enthüllt die prekären Umstände, in denen die Mehrheit der Brasilianer lebt“, sagte sie in ihrer Dankesrede auf Englisch. Präsident Jair Bolsonaro missachte demokratische Prinzipien, verbreite „Fake News“ und benutze eine hasserfüllte Sprache. „Er verachtet alles, was menschlich ist in einem Land, das voller Menschlichkeit ist.“

In Rio de Janeiro gründete Rodrigues zunächst eine Tanzkompanie für ausgebildete Tänzerinnen und Tänzer und öffnete diese 2004 für begabte Menschen aus den Favelas. Sie initiierte mit dem „Centro de Artes de Mare“ und der „Free School of Dance“ soziale Projekte, in der alle Tänzer gemeinsam trainieren.

Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, würdigte in seiner Laudatio die künstlerische Arbeit sowie den sozial-politischen Einsatz der Preisträgerin. „Lia Rodrigues bewegt sich in einer Tradition, die auch eine Tradition des Christentums ist: Gewaltfrei Widerstand zu leisten gegen Unterdrückung, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.“ Limbourg sprach von Einschränkungen für Kultur und Medien in Brasilien und hob Rodrigues’ Protest gegen die Politik Bolsonaros hervor, der sich in ihrer Arbeit und ihren Werken ausdrückt. Die Tänzerin sei „Vorbild und Motivatorin“ für engagierte junge Künstlerinnen und Künstler in Brasilien.

Der Intendant richtete kritische Worte an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, der den Preis mit dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, überreichte. So fragte er, ob es nicht an der Zeit sei, Frauen zu Weiheämtern zuzulassen. „Ich bin fest davon überzeugt: Eine Organisation, die nicht divers ist, wird heutzutage scheitern.“ Die Kirche gerate weltweit unter Druck – auch im globalen Süden. Diese Entwicklung sei bedrückend, „denn die Botschaft von Jesus Christus ist aktueller denn je in einer Welt voller sozialer Ungerechtigkeit, Armut, Gewalt und Vereinsamung“.

Die Auszeichnung der Deutschen Bischofskonferenz und des ZdK wurde erstmals in der Kategorie Tanz vergeben. Der Kunst- und Kulturpreis ist die höchste Auszeichnung der katholischen Kirche auf dem Kultursektor. Der Preis wird seit 1990 alle zwei bis vier Jahre vergeben. Die Verleihung fand im Solinger Theater und Konzerthaus statt.

(kna)