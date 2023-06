Öffentlicher Nahverkehr in Solingen Verkehrswende zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Dabei ist es einmal mehr wie so oft in diesen Tagen, wenn sich vollmundig verkündete Projekte mit klimapolitischem Hintergrund einem Praxistest unterziehen müssen. Es hakt sehr oft an der technischen Umsetzbarkeit. Und spätestens beim Blick auf die Finanzierbarkeit wird vielen klar, dass Wunsch und Wirklichkeit bisweilen weit auseinandergehen.