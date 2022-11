Zugeparkte Straße in Solingen : Lerchenstraße „unechte Einbahnstraße“

Änderung der Verkehrsführung: Lerchenstraße jetzt „unechte Einbahnstraße“. Foto: Uwe Vetter

Höhscheid Teilweise ging es an den Engstellen in der solinger Lerchenstraße nicht vor und zurück, es kam zu Streit zwischen den Autofahrern. Abhilfe soll nun eine neue Regelung des Verkehrs bringen.

Immer wieder kam es zu Streitigkeiten. Denn wer von der Wachtel- in die Lerchenstraße in Höhscheid bergaufwärts einbog und die Hälfte der Strecke noch entspannt geschafft hatte, sah sich plötzlich mit Gegenverkehr konfrontiert. Mit zum Teil unschönen Szenen. Keiner wollte auf der zumeist nur einspurig zu befahrbaren Straße weichen, beide Parteien pochten auf ihr Recht. Die einen machten den Bergaufwärtsverkehr geltend und die rechte, also reguläre Fahrspur, die anderen monierten mitunter, wegen des unüberschaubaren Straßenverlaufs nicht rückwärts fahren zu können.

Das Problem: Wer von der Lerchenstraße in Richtung Wachtelstraße fahren will, der kann den Straßenverlauf vom oberen Ende nicht einsehen. Und weil eine Straßenseite der Anwohnerstraße zumeist mit geparkten Autos versperrt ist, kam es in schöner Regelmäßigkeit zu Engpässen – und verbalen Auseinandersetzungen.

Das war einigen Anwohnern nun doch zuviel, sie wandten sich an die Bezirksvertretung Burg/Höhscheid. Bezirksbürgermeister Paul Westeppe (CDU) bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion das Bürgeranliegen und weiß um die Gegebenheiten vor Ort. Zumal er selbst einmal um die Ecke, auf der Straße Katzbach, gewohnt hat. Der Stadtdienst Ordnung wurde eingeschaltet und handelte.

„Geprüft wurde die Variante, bestimmte Bereiche der Lerchenstraße für das Parken zu sperren, damit Ausweichmöglichkeiten für den Begegenungsverkehr geschaffen werden können“, so Westeppe. Angesichts der äußerst angespannten Parksituation in diesem Bereich der Siedlung des Spar- und Bauvereins Solingen war das aber keine Alternative.

Vielmehr wurde vom Stadtdienst Ordnung laut Paul Westeppe nun die Lerchenstraße als sogenannte „unechte Einbahnstraße“ ausgewiesen. Von der Wachtelstraße aus darf nun seit Mitte Oktober nicht mehr in die Lerchenstraße eingebogen werden. Eine entsprechende und auch eindeutige Beschilderung (rotes Schild mit weißem Balken/Verbot der Einfahrt) macht die Verkehrsteilnehmer auf die veränderte Verkehrsführung aufmerksam.

In eine unechte Einbahnstraße darf grundsätzlich nur aus einer Richtung eingefahren werden. Allerdings, und das ist ein Problem, darf aus beiden Richtungen ausgefahren werden. Anwohner könnten so beispielsweise ihre zum Parken auf der engen Lerchenstraße abgestellten Fahrzeugen drehen und in Richtung Argonner Weg ausfahren. Das Zusatzzeichen „Radfahrer frei” erlaubt zudem die Einfahrt in das gesperrte Ende.

Zumindest anfangs haben nicht alle Verkehrsteilnehmer die neue Verkehrsführung wahrgenommen – aus Gewohnheit sowie schlichtweg aus Ignoranz. Gewohnte Fahrwege, beispielsweise auch zur Kindertagesstätte am Argonner Weg, oder auch Verkehrsteilnehmer, die mit dem Navigationssystem unterwegs waren, konnten die neue Verkehrsführung offenbar nicht auf Anhieb umsetzen und fuhren verbotenerweise weiter von der Wachtel- in die Lerchenstraße ein.