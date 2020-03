Stabile Wetterlage : An Wupperbrücke wird wieder gebaut

Solingen / Leichlingen Hochwasser hatte die Bauarbeiten an der Wupper zwischen Solingen und Leichlingen beeinträchtigt.

Die sonnige Wetterlage der vergangenen Tage haben flächendeckend für eine entspannte Situation an den Pegelstationen des Wupperverbandes gesorgt. Die Pegel, sowohl am Eschbach in Unterburg, aber auch an der Wupper, bewegen sich im gesamten Verbandsgebiet weiterhin im normalen Bereich. Hochwasser relevante Wettereignisse sind laut Wupperverband aktuell nicht in Sicht. Das freut die Bauarbeiter, die derzeit zwischen Haasenmühle auf Solinger und Nesselrath auf Leichlinger Seite eine neue Brücke über die derzeit gemächlich dahin fließende Wupper bauen.