In Solingen wurden Duschen und Umkleiden gesperrt : Legionellenbefall in der Klingenhalle

Nachdem zuerst ein Nagerbefall für Probleme sorgte, sind jetzt in Duschen und Umkleiden der Klingenhalle Legionellen festgestellt worden. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Klingenhalle in der Solinger Innenstadt kommt nicht aus den Schlagzeilen. Vor dem nächsten Heimspiel des Bergischen HC gibt es Probleme mit Legionellen und Nagern.

So ist am Dienstag – und damit wenige Tage vor dem nächsten Bundesliga-Heimspiel der Handballer des Bergischen HC am Sonntag gegen den TBV Lemgo-Lippe – bekannt geworden, dass sowohl die Umkleidekabinen, als auch die Duschen in der Halle nicht benutzt werden können. Denn wie der BHC jetzt mitgeteilt hat, sind die Räumlichkeiten von einem Befall mit Legionellen betroffen.

Damit müssen sich die zwei Profi-Teams sowie die Unparteiischen der Begegnung, die am Sonntagnachmittag um 16 Uhr angepfiffen wird, wohl auf einige Unannehmlichkeiten gefasst machen. „Beide Mannschaften und das Schiedsrichtergespann sind nach der Partie gezwungen, die angrenzenden Duschen des Klingenbades zu nutzen“, hieß es vonseiten des Vereins, der ferner über weitere Konsequenzen informierte.

Im Zuge der Umsetzung des geltenden Hygienekonzeptes für den Spielbetrieb der Bundesliga sei es nötig, dass das Klingenbad geschlossen werde, sagte ein Sprecher des BHC. Und zusätzlich wird auch der als „VIP-Eingang“ bekannte Nebeneingang der Klingenhalle im Zuge der Kontaktreduzierung gesperrt. Somit steht für alle Besucher nach der Partie einzig der Haupteingang über das Foyer der Klingenhalle zur Verfügung“, teilte der Handball-Erstligist mit.

Dabei kommt der nun festgestellte Legionellenbefall für den Bergischen HC nicht wirklich überraschend. „Nur zwei Wochen nach einem akuten Nagerbefall zeigt dies erneut, in welchem alarmierenden Zustand sich die Klingenhalle befindet“, betonte der Vereinssprecher. In jedem Fall zeige der jetzt festgestellte Legionellenbefall einmal mehr, dasas es dem Bergischen HC zunehmend schwerer falle, mit der 1973 eröffneten und mittlerweile stark sanierungsbedürftigen Klingenhalle in der Bundesliga konkurrenzfähig zu bleiben.