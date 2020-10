Konjunktur-Umfrage : IHK: „Corona dominiert alles“

In der Schneidwaren- und Besteckbranche laufen die Geschäfte laut Bergische IHK gar nicht so schlecht. Auf unserem Themenfoto stanzt Martin Winkler Messer aus einem Stahlband. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Bei der Herbst-Konjunkturumfrage der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) gehören Solinger Unternehmen mit zu den Gewinnern. In Remscheid und Wuppertal ist die Geschäftslage nach wie vor tief im Keller.

Die Wirtschaft in der Klingenstadt wie in den bergischen Nachbarstädten Remscheid und Wuppertal erholt sich nach dem Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie zwar langsam. Doch die Werte für Geschäftslage oder aber künftige Erwartungen liegen längst noch nicht im grünen Bereich, vielmehr weiter im Keller.

Gleichwohl sieht der Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Thomas Meyer, nach der jüngsten Konjunktur-Umfrage unter 431 Unternehmen mit zusammen rund 17.800 Beschäftigten in den verschiedenen Wirtschaftszweigen Industrie, Groß- und Einzelhandel, Verkehr und sonstige Dienstleistungen eine unterschiedliche Lage. „Es gibt kein gut oder schlecht, und auch kein einheitliches Auf und Ab. Vielmehr ist die Lage sehr heterogen“, sagte Meyer am Donnerstag bei der Vorstellung der Umfrage-Ergebnisse für den Herbst 2020.

Derzeit beurteilen elf Prozent der Befragten ihre Geschäftslage als gut und 40 Prozent als befriedigend, die andere Hälfte der Industriefirmen sieht sie als schlecht an. Meyer: „Nur in Solingen zeigt sich eine kräftige Aufwärtstendenz um gut 30 Punkte auf den aktuellen Wert von minus 27.“ Wuppertal und Remscheid müssen hier Indexwerte von minus 42 und minus 44 verkraften. In der Vergangenheit lag die Klingenstadt in diesem Vergleich stets hinter den Nachbarstädten.