Langenfelder „entführt“ Lebensgefährtin aus Solingen Streit mit Freundin endet in Polizeizelle

Titz/Langenfeld/Solingen · Ein Mann aus Langenfeld geriet in der Nacht zu Sonntag auf einer Feier in Titz in Streit mit seiner Lebensgefährtin. Der 26-jährige zog die 25-jährige Solingerin gegen ihren Willen in sein Fahrzeug.

25.12.2023 , 12:13 Uhr

Die Polizei konnte das Fahrzeug orten, weil die Freundin den Alarmknopf des Autos betätigt hatte. Foto: dpa/Jonas Güttler

Zeugen wollten verhindern, dass der Langenfelder mit dem Auto losfuhr. Allerdings gab dieser dann Gas und flüchtete. Der jungen Frau gelang es jedoch, während der Fahrt den Notrufknopf im Fahrzeug zu drücken, so dass der Autonotruf beim Hersteller angezeigt und der Standort der Polizei mitgeteilt wurde. So konnten Einsatzkräfte das Auto orten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich der 26-Jährige unter Einfluss von Alkohol ans Steuer gesetzt hatte. Er wurde nach Jülich zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und diverse Strafverfahren eingeleitet. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb der Mann in der Polizeizelle.

(gra)