Solingen / Langenfeld : Hier treffen sich Segelflieger aus nah und fern

Mein Solingen : Ein schöner Ort, um in die Luft zu gehen

Seit 1981 hat die LSG Erbslöh ihre Heimat in Wiescheid. Der Vorsitzende Jürgen Blome (l.) und Pressesprecher Jürgen Fischer freuen sich über ein reges Vereinsleben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen / Langenfeld In der Nähe von Haus Graven befindet der Segelflugplatz der LSG Erbslöh. Dieser ist ein beliebter Treffpunkt.

Zwischen Wald und Feldern idyllisch gelegen, breitet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus Graven das Gelände der Luftsportgruppe (LSG) Erbslöh auf einer ungefähren Länge von 850 und Breite von 100 Metern aus. Neben zwei Hallen, in denen die Segelflugzeuge gelagert werden und einem Café, sind es vor allem weite Wiesenflächen, die als Start- und Landebahn genutzt werden. Dazu gehört auch ein Sicherheitsstreifen, ein Rückholstreifen, ein Schleppstreifen.

Der Segelflugplatz in Wiescheid ist ein beliebter Treffpunkt von Segelfliegern aus nah und fern. „Von Mitte März bis Ende Oktober haben wir einen organisierten Flugbetrieb an den Wochenenden“, erzählt Jürgen Fischer, Pressesprecher der LSG Erbslöh. Außerdem gehen die Sportflieger bei gutem Wetter auch gerne mal unter der Woche in die Luft. „Jedes Mitglied kann jederzeit herkommen und sich ein Flugzeug nehmen“, versichert Fischer. Insgesamt 13 Segelflugzeuge sind im Besitz des Vereins, der derzeit 263 Mitglieder hat. Davon sind 123 aktiv im Verein tätig.

Info Flugplatzfest am ersten September-Wochenende Termin Das Flughafenfest findet in diesem Jahr am 1. und 2. September statt. Ab 10 Uhr gibt es an beiden Tagen Rundflüge, Fallschirmsprünge, Modellflug, Oldtimer, Ballonglühen und natürlich eine fesselnde Flugshow zu erleben. Der Eintritt kostet für das gesamte Wochenende 5 Euro, für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Infos Informationen über den Verein, den Flugplatz und das Fest im Internet unter

www.lsgerbsloeh.de

Natürlich müssen bei jedem Start die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, so gibt es keinen Start ohne Flugleiter. Begonnen hat die Vereinsgeschichte bereits 1950 in Leichlingen, als mit 18 Gründungsmitgliedern die „Segelfluggruppe Leichlingen-Langenscheid“ ins Leben gerufen wurde. Fünf Jahre später startete das erste vereinseigene Flugzeug in Langenfeld. Seit 1981 hat die Luftsportgruppe ihre Heimat an der Stadtgrenze zu Solingen. „Das Gelände gehört dem Verein“, sagt Fischer. Als Landesleistungsstützpunkt des Deutschen Aero Clubs NRW ist der Verein verpflichtet, die Jugend zu fördern. Und über Mangel an Fliegernachwuchs kann sich die LSG Erbslöh nicht beklagen. „Wir haben

jedes Jahr zwischen zehn und 18, die mit der Ausbildung anfangen“, verrät Fischer. Schon mit 14 Jahren kann man Flugschüler werden. „Die Ausbildung dauert in der Regel zwei bis drei Jahre.“ Die Jugend ist auch bei Wettbewerben erfolgreich. So nimmt beispielsweise Nils Fecker an der Deutschen Meisterschaft teil.

Eine engagierte Jugendgruppe mit rund 30 Mitgliedern organisiert nicht nur das jährliche Sommerlager, sondern hilft auch bei der Pflege des Geländes oder beim Flugplatzfest, das inzwischen zu einem Volksfest gewachsen ist.

Um ein Segelflugzeug in die Luft zu bringen, braucht es entweder eine Seilwinde oder ein Motorflugzeug, das den Segler hochschleppt. „Wir versuchen, die Strecken so zu legen, dass die Nachbarn möglichst nicht gestört werden“, betont Vorsitzender Jürgen Blome. Das ist natürlich nicht so ganz möglich, denn es kann nur in westliche Richtung gestartet werden.

Auch an Wandersegelflügen nehmen Vereinsmitglieder teil, wie Uli Müller, der die 2500 Kilometer lange Rundstrecke durch ganz Europa mit seinem Team in einer Woche bewältigt hat. Nicht nur ein reges Vereinsleben und eine freundschaftliche Atmosphäre zeichnet den Segelbetrieb aus, sondern auch der aktuelle Umbau. „Wir gestalten die Sanitäreinrichtungen behindertengerecht“, so Fischer. Außerdem hat der Verein ein Spezialsegelflugzeug angeschafft, das es gehbehinderten Menschen ermöglicht, über das Land zu segeln. „Wir sind stolz darauf, einen der wenigen Segelflugplätze zu haben, der barrierefrei ist“, sagt Jürgen Blome.