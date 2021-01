Drogenprozess gegen Solinger : Landgericht prüft die Schuldfähigkeit

Solingen/Wuppertal Im Drogenprozess gegen drei Solinger kam wieder etwas Druck auf den Kessel. Die Angeklagten hatten in Gräfrath und einer Wohnung in der Innenstadt einen schwunghaften Handel mit Marihuana und Amphetaminen aufgezogen.

Teils wurde direkt an örtliche Konsumenten geliefert, zum großen Teil aber über das Internet Bestellungen abgewickelt. Dies vor allem nach Baden-Württemberg.

Aufgeflogen war der Handel im Mai durch eine Scheinkäuferin des Landekriminalamtes mit dem Decknahmen „Lisa“, die mit der Bestellung von gleich mehreren Kilo Amphetamin und Marihuana die Lieferfähigkeit getestet hatte. Die Abholung in Gräfrath erfolgte dann spektakulär durch ein SEK in Mannschaftsstärke.

In den Chat-Protokollen der Abwicklung sei eine drogengestörte Kommunikation nicht zu erkennen, so der Richter: „Wir sind in der glücklichen Lage, die Einlassungen der Angeklagten über naturwissenschaftliche Verfahren zu verifizieren“. Kopfhaare wachsen um einen Zentimeter pro Monat, und die vorliegenden Haarproben lassen eine genaue Bestimmung des Drogenkonsums über etwa 15 Monate zu. Bekannt sei bisher, dass der behauptete Eigenverbrauch nicht zu den bisherigen Erkenntnissen passt.