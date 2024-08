Bisherige Rechtsanwendung außer Kraft gesetzt Landesamt untersagt das Hahneköppen in Solingen

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat das sogenanntes Hahneköppen verboten. Das Hahneköppen ist eine Tradition im Bergischen Land und war zum Beispiel in Solingen unter Auflagen erlaubt, wie die Stadtverwaltung am Freitag (2. August) mitteilte. Bei dem Brauch gilt es, mit verbundenen Augen einem kopfüber in einem Korb aufgehängten toten Hahn den Kopf abzuschlagen.