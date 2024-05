Schäden durch Hochwasser in Solingen Landesamt überlegt Lösungen fürs „Café Hubraum“

Solingen · Vor knapp zwei Wochen traf der Starkregen das Solinger „Café Hubraum“ ein zweites Mal. Diesmal aber nicht in Form von Hochwasser, das von der Wupper kam, sondern in Form einer „urbanen Sturzflut“. Was dazu die Träger öffentlicher Straßen sagen.

31.05.2024 , 16:00 Uhr

Ein Video vom 21. Mai zeigt, wie das Wasser von der höher gelegenen Straße in den Biergarten des Café Hubraum dringt. Foto: Alexandra Rüttgen