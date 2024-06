Ehemalige Lukas Klinik in Ohligs Land fürchtet keinen Sturz der Immobilienpreise durch Flüchtlingsheim

Nach der Schließung der Ohligser St. Lukas Klinik Ende vergangenen Jahres steht immer noch nicht fest, wie es in Zukunft auf dem ehemaligen Krankenhaus-Gelände an der Schwanenstraße weitergehen wird. So gibt es zwar schon seit geraumer Zeit durchaus ernstzunehmende Überlegungen, Teile der dortigen Liegenschaften vorübergehend als Unterkunft des Landes NRW für Flüchtlinge zu nutzen. Doch wie jetzt aus einer Vorlage der Stadt Solingen für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid am kommenden Montag, 10. Juni, hervorgeht, ist eine endgültige Entscheidung darüber nach wie vor nicht gefallen.